https://static.news.ru/photo/49a614ba-49bb-11ea-8d8c-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разогнать чиновников, которые занимаются в Киеве Крымом, рекомендовала президенту Украины депутат Госдумы России Наталья Поклонская.

В своём Telegram-канале Поклонская раскритиковала украинских чиновников, выступающих за перекрытие подачи пресной воды в Крым. По её мнению, это чревато экологической катастрофой для региона.

При этом она предложила Зеленскому одних его подчинённых, которые якобы занимаются Крымом, «разогнать», а к другим «направить психиатра».

Отправьте психиатра к вашим маньякам на границе с Крымом — пусть доктор сделает им укольчик и даст пилюльку. И бешеные псы успокоятся, — написала Поклонская.

Она добавила, что Украина продолжает «водную диверсию» в отношении Крыма, и привела в пример ситуацию на озере Сиваш, которое пересыхает из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

Ранее NEWS.ru писал, что до 2014 года Крым получал до 85% воды с территории Украины. После присоединения полуострова к России поставки прекратились, что заставило крымских аграриев перейти на подземные источники воды.