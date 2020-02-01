Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков усомнился в серьёзности намерений Украины возобновить поставки воды по Северо-Крымскому каналу и необходимости покупать такую воду.
Бобков считает, что проект потребует больших вложений в инфраструктуру как украинской, так и российской стороны. И такие инвестиции окажутся слишком рискованными в условиях нестабильной власти на Украине.
Нужно будет ставить водозаборники и проверять эту воду на соответствие всем качествам безопасности, чтобы избежать возможных провокаций, — добавил вице-спикер.
По информации РИА Новости, до 2014 года Крым получат до 85% с территории северных областей Украины. После присоединения полуострова к России поставки прекратились, что заставило крымских аграриев перейти на подземные источники воды.
Как писал NEWS.ru, в Крыму посмеялись над намерениями Киева вернуть полуостров с помощью США.