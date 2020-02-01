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Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков усомнился в серьёзности намерений Украины возобновить поставки воды по Северо-Крымскому каналу и необходимости покупать такую воду.

Бобков считает, что проект потребует больших вложений в инфраструктуру как украинской, так и российской стороны. И такие инвестиции окажутся слишком рискованными в условиях нестабильной власти на Украине.

Нужно будет ставить водозаборники и проверять эту воду на соответствие всем качествам безопасности, чтобы избежать возможных провокаций, — добавил вице-спикер.

По информации РИА Новости, до 2014 года Крым получат до 85% с территории северных областей Украины. После присоединения полуострова к России поставки прекратились, что заставило крымских аграриев перейти на подземные источники воды.

Как писал NEWS.ru, в Крыму посмеялись над намерениями Киева вернуть полуостров с помощью США.