Небензя потребовал от мирового сообщества оценки пыток российских военных Небензя: Россия ждет от мирового сообщества принципиальной оценки пыток российских военных

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета безопасности международной организации заявил, что Россия ожидает от международного сообщества принципиальной оценки пыток, которым, по его словам, подвергают российских военных представители ВСУ. Он отметил, что о соотвутствующих инцидентах сообщают, в частности, освобожденные представители вооруженных формирований ДНР. Небензя подчеркнул, что подобные действия украинской стороны нарушают Женевскую конвенцию 1949 года. Выступление постпреда цитирует ТАСС.

Освобожденные из плена бойцы ДНР подтверждают, что боевики ультранационалистического вооруженного формирования «Правый сектор» (запрещено в РФ) казнят пленных через повешение. Попутно в ЛНР пришли к выводу, что у погибших еще при жизни были отрезаны верхние части ушей и прострелены ноги. Некоторым российским военнопленным приходилось по пять часов лежать в ямах, засыпанных землей, — рассказал российский постпред.

Он добавил, что сотрудники Следственного комитета РФ проводят проверки по каждому из подобных случаев, однако Россия ожидает «и от международного сообщества, и от международных правозащитных организаций принципиальных оценок несоблюдения Киевом его обязательств в области международного гуманитарного права».

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года из-за преступлений украинских властей погибли 4,8 тысячи мирных жителей, более восьми тысяч человек получили ранения. По его словам, следователи из России допросили свыше 240 тысяч гражданских, потерпевшими признаны 114 тысяч человек, в том числе более 16 тысяч несовершеннолетних.

В свою очередь глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила, что российские военнопленные подвергаются на Украине избиениям и пыткам, в том числе с использованием электрического тока. По ее словам, случаи жестокого обращения были задокументированы представителями организации в ходе бесед со 175 военнопленными.