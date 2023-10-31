Небензя одним словом описал катастрофу в Газе Небензя: в Газе разворачивается катастрофа библейского масштаба

Фото: Nancy Siesel/ZUMAPRESS/Global Look Press

В секторе Газа разворачивается катастрофа библейского масштаба, передает ТАСС слова постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Охваченному войной региону не помогут гуманитарные паузы, поскольку время полумер на Ближнем Востоке давно прошло, заявил постпред в рамках на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Пришло время назвать вещи своими именами: на оккупированной палестинской территории, Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба, — подчеркнул постпред.

Также Небензя заметил, что ситуацию усугубляет решение Израиля не допускать поставки гуманитарной помощи в Газу. Эти поставки и без того скудны, напомнил постпред.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран и внесенную на рассмотрение Иорданией. Документ состоит из 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию. Небензя на этот счет сообщил, что организация наконец прислушалась к здравому смыслу и приняла решение, исходя из принципов справедливости и гуманизма. Документ — меньшее из того, что может сделать мировое сообщество для мирных жителей сектора Газа и Израиля, подчеркнул постпред.