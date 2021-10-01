Не сдавался: прокурор Грузии раскрыл подробности задержания Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам не сдавался грузинским правоохранителям. Появляющаяся на эту тему информация не соответствует действительности. Политика задержали на конспиративной квартире. Подробности операции привёл в эфире телекомпании «Рустави 2» прокурор Джарджи Циклаури.

Распространяется информация о том, что якобы Саакашвили сам сдался, что не соответствует действительности, — заявил Циклаури.

По его словам, МВД Грузии получило оперативную информацию о том, что Саакашвили скрывается по определённому адресу. После этого была проведена операция, в результате которой политик был обнаружен на конспиративной квартире.

В настоящее время ведётся расследование о незаконном пересечении границы. Детали операции в этой связи прокурор разглашать не стал.

Также прокурор не ответил, был ли Саакашвили в момент задержания один и оказывал ли он сопротивление.

Кроме того, не сообщается, какую границу нарушил экс-президент — воздушную или сухопутную.

В пятницу, 1 октября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны.

Ранее Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

Позже бывший президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми.

Грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.