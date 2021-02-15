Не надо путать: Лавров развеял страхи о разрыве России с Евросоюзом

Глава МИД РФ Сергей Лавров 15 февраля встретился со своим финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге. Хаависто стал первым министром иностранных дел из ЕС, посетившим Россию после окрещённого провальным визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. На Западе опасались повторения провала, но атмосфера переговоров вселила надежду на то, что между Россией и Европой пока рано сжигать мосты.

В прошлый раз Лавров и Хаависто общались в марте 2020 года в Хельсинки, и, как было сказано перед началом переговоров, за это время ситуация в мире кардинально изменилась. Фон для нынешней встречи двух министров был, мягко говоря, не самым позитивным. В памяти европейцев ещё живы подробности переговоров Сергея Лаврова и Жозепа Борреля, названных европейскими журналистами «унизительными». Во время визита Борреля Москва объявила о высылке трёх европейских дипломатов, а Лавров на совместной пресс-конференции обвинил ЕС в ненадёжности.

Спустя несколько дней глава МИД РФ заявил в интервью Владимиру Соловьёву, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если Брюссель пойдёт на болезненные для Москвы санкции. Заявление министра было широко растиражировано в зарубежных СМИ, иногда упускавших вторую часть высказывания.

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Пекка Хаависто не скрывал, что у европейских стран к России тоже есть претензии и вслед за Жозепом Боррелем поднял эти вопросы на переговорах.

Господин министр также затронул ситуацию вокруг Алексея Навального, ситуацию с высылкой трёх дипломатов европейских стран в связи с их участием в незаконных акциях, которые состоялись в Москве и других городах в конце января, — поделился Лавров на совместной пресс-конференции. — Мы ему подробно объяснили, какие мотивы стоят за нашей позицией по этим вопросам.

В то же время отношения между Москвой и Хельсинки всегда были теплее, чем контакты РФ и ЕС в целом. Сказывались нейтральный статус Финляндии, общая граница и внушительные цифры взаимной торговли. Правда, и то, и другое было затронуто пандемией. За первые 11 месяцев 2020 года товарооборот между двумя странами упал на 28,5%, составив $8,9 млрд. Так что способы восстановить сотрудничество в этой сфере стали одной из тем переговоров двух министров.

Что же касается границы, то в конце января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией и открыла наземные пункты пропуска. Однако Хельсинки не ответил взаимностью: въезд в Финляндию по-прежнему разрешён только отдельным категориям граждан, в то время как РФ пускает к себе всех финнов без исключений. Власти северной страны заявляют, что рассмотрят вопрос открытия границ, только когда в обоих государствах накопится значительное число вакцинированных от коронавируса.

Обычно наша граница очень оживлённая, но в плане пассажиропотока там в последнее время стало тихо, — рассказал Пекка Хаависто. — Очень надеемся, что ситуация с пандемией позволит нам в скором времени возобновить контакты.

По поводу вакцины «Спутник V» в Финляндии тоже высказываются осторожно, подчёркивая, что будут ориентироваться на решение Европейского агентства лекарственных средств, которое пока что не зарегистрировало российскую разработку.

Jochen Eckel via www.imago-image.de/Global Look Press

На пресс-конференции по итогам переговоров не обошлось и без вопросов, связанных с интервью Лаврова Владимиру Соловьёву. Глава российской дипломатии поспешил подчеркнуть, что инициатором отдаления России и ЕС был Брюссель, а не Москва. Кроме того, Россия, по его словам, готова к восстановлению отношений, если блок европейских государств решит пойти ей навстречу.

Не надо путать ЕС с Европой, мы никуда из Европы не уходим, у нас в Европе много друзей, много единомышленников, — обратил внимание Лавров. — Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения.

Этими словами министр иностранных дел подтвердил то, что было давно замечено экспертами и западными дипломатами: Москва делает ставку на двусторонние отношения, а не на взаимодействие со всем ЕС. Отсюда резкий контраст встреч главы МИД РФ с Жозепом Боррелем и Пеккой Хаависто. Если первого в России ждал холодный приём, то с финским министром в Санкт-Петербурге обращались максимально благожелательно, несмотря на то что, по сути, он говорил о тех же проблемах, что и Боррель. Москва готова развивать отношения с теми странами, с которыми её связывают давние и тёплые контакты, но на объединения вроде Евросоюза смотрит со всё большим скептицизмом.