«Не берусь прогнозировать»: Симоньян усомнилась в диалоге Путина и Трампа

В настоящее время любые предположения о переговорах между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом являются преждевременными, считает главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее мнению, пока нельзя с уверенностью утверждать, состоится ли такой диалог вообще.

Я, к сожалению, не берусь прогнозировать, как закончится эта встреча, и, к сожалению, не берусь прогнозировать, произойдет ли эта встреча. <…> А тем более — что из нее выйдет, — сказала главред.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман подчеркнул, что многолетний опыт работы с разными мировыми лидерами позволяет российскому и американскому президентам вести диалог без тени опасений. Он заявил, что Трамп не испытывает страха перед Путиным, поскольку в противном случае избегал бы встреч с ним. Парламентарий напомнил, что лидеры уже встречались во время первого президентского срока главы Белого дома и тогда никаких проблем не возникло.

Кроме того, по данным информированного источника, Россия и США рассматривают проведение переговоров глав государств на территории одной из стран Ближнего Востока. В настоящее время этот вариант находится в стадии обсуждения.