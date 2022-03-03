NBC: глава Пентагона назвал условие для начала войны США и России

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что введение бесполётной зоны над Украиной может спровоцировать военный конфликт США с Россией. Он напомнил, что об этом говорил президент страны Джо Байден и напомнил, что американские войска не будут участвовать в конфликте на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC.

Обеспечение бесполётной зоны определённо повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолётами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией, — рассказал Остин.

Он добавил, что у Россия всё ещё может вернуться за стол переговоров в случае деэскалации. Несмотря на это, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала бесполётную зону — «шагом в правильном направлении».

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что 38 стран передали данные о российских действиях на Украине в Международный уголовный суд. По словам дипломата, российское руководство должно быть привлечено к ответственности. Несмотря на эти заявления, большинство подписчиков раскритиковало министра за популизм и бездействие. Она также поприветствовала решение Генассамблеи ООН осудить действия России на Украине.