09 февраля 2026 в 17:24

Названы сроки развертывания операции «Арктический часовой» в Гренландии

Reuters: НАТО в ближайшие дни начнет операцию «Арктический часовой» в Гренландии

Гренландия Гренландия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны НАТО намерены в ближайшее время развернуть военную операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») в Гренландии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Операция направлена на укрепление сил Альянса в Арктике.

По информации агентства, решение о запуске миссии может быть одобрено уже на этой неделе в ходе встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Как отмечает Reuters, этот шаг призван укрепить присутствие альянса в Арктическом регионе и снизить разногласия между администрацией США и европейскими партнерами по вопросу будущего Гренландии.

Ранее глава британского МИД Иветт Купер заявила, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

В свою очередь директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова высказала мнение, что США для получения контроля над Гренландией могут построить на острове базы под своим суверенитетом. Она считает, что глава Белого дома Дональд Трамп будет опираться в этом вопросе на опыт создания британских баз на Кипре.

