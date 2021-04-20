Названы привычки украинцев, которые выдают их за границей

https://static.news.ru/photo/24985c0a-a239-11eb-8ede-96000091f725_660.jpg Фото: Mykola Miakshykov Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Туристы с Украины выдают себя на отдыхе за границей, поскольку не могут отказаться от некоторых привычек. Главной из них считается предпочтение везде ходить в купальном костюме.

На украинцев не действуют даже специальные таблички, запрещающие находиться в публичных местах в пляжной одежде, сообщает портал «Обозреватель».

Желание обманом сэкономить деньги также отличает украинских путешественников за рубежом. Так, они часто стараются попасть на территорию VIP-отелей, бассейнов, ресторанов, делая вид, что их браслет «прикрыт» полотенцем или одеждой.

Отмечается, что отдыхающие с Украины любят отгонять от достопримечательностей туристов из других стран. Причём начинают портить всем впечатление от экскурсии ещё в автобусе, возмущаясь вслух.

На курортах украинцы отдыхают по принципу «кто раньше пришёл на пляж, того и место», о других людях не думают.

Туристы с Украины любят пошуметь в отелях или хостелах, хотя порой знают о плохой звукоизоляции, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фреска Рафаэля оказалась испорчена в Апостольском дворце Ватикана. Вандалы нацарапали на ней надпись: «Лена. Тамара. Винница», что указывает на украинское гражданство туристок. Акт вандализма зафиксировали на видео на одной из фресок в так называемых станцах, помещениях во дворце пап, которые Рафаэль расписал в 1508–1517 годах вместе с учениками.