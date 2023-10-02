Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года вручат венгерской ученой Каталин Карико и ее американскому коллеге Дрю Вайсману, сообщает Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма. Они удостоены награды «за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19».

Благодаря своим революционным открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты внесли свой вклад. беспрецедентным темпам разработки вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человека в наше время, — говоритсяна сайте.