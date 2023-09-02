Нобелевский фонд отозвал приглашение послу России на церемонию в Стокгольме

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

Нобелевский фонд отозвал приглашения послам России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме, сообщили на сайте фонда. Руководство приняло такое решение из-за резкой реакции, которую вызвало в Швеции приглашение всех послов, объяснила пресс-служба.

Правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики — то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло, — указано в заявлении.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал не допускать представителей России и Белоруссии на церемонию вручения в Стокгольме. На своей странице в Twitter (X) глава дипведомства республики написал, что страны «едины в вопросе изоляции россиян и белорусов», но в Москве и Минске «все равно сохраняется надежда на дружественный сигнал с Запада».

1 сентября Reuters сообщило, что Нобелевский фонд вернул послам России и Белоруссии право присутствовать на церемонии вручения премий 2023 года в Стокгольме. Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен отмечал, что организация стремится привлечь к участию «даже те стороны, которые не разделяют ценностей» премии. В 2022-м послов РФ и Белоруссии решили не приглашать на премию в связи со спецоперацией на Украине.