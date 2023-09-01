Послам России и Белоруссии вернули право посетить известную церемонию Послам РФ и Белоруссии позволят присутствовать на вручении Нобелевских премий

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Нобелевский фонд вновь примет послов России и Белоруссии на церемонии вручения премий 2023 года в Стокгольме, передает Reuters. В 2022 году было решено не приглашать представителей двух стран из-за спецоперации РФ на Украине.

Послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии, соответственно, будут приглашены на церемонию вручения премий, — указано в документе.

При этом сполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен отметил стремление организации привлечь к участию «даже те стороны, которые не разделяют ценностей Нобелевской премии».

Международное бюро мира ранее выдвинуло российскую организацию «Движение сознательных отказчиков от военной службы» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) на Нобелевскую премию, сообщается на сайте организации. Его сочли выдающимся, поскольку участники этого сообщества уделяют «особое внимание праву на отказ от военной службы по соображениям совести».

Бюро отметило особую роль этих организаций после начала российско-украинского конфликта. Комиссия считает, что движения сохраняют приверженность помощи людям и оказывают поддержку тем, кто подвергается преследованиям, пыткам и тюремному заключению.