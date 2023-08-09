«Движение отказчиков от военной службы» выдвинули на Нобелевскую премию

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Международное бюро мира выдвинуло российскую организацию «Движение сознательных отказчиков от военной службы» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) на Нобелевскую премию, сообщается на сайте организации. Его сочли выдающимся, поскольку участники этого сообщества уделяют «особое внимание праву на отказ от военной службы по соображениям совести».

Российское «Движение отказчиков от военной службы», «Украинское пацифистское движение» и белорусский «Наш дом» продемонстрировали беспрецедентное мастерство и самоотверженность в своих усилиях в качестве защитников мира, — говорится на сайте бюро.

Бюро отметило особую роль этих организаций после начала российско-украинского конфликта. Комиссия считает, что движения сохраняют приверженность помощи людям и оказывают поддержку тем, кто подвергается преследованиям, пыткам и тюремному заключению.

В организации подчеркнули, что, отдавая предпочтение именно этим номинантам, бюро стремится повысить осведомленность о важности права на отказ от военной службы по соображениям совести, таким образом укрепляя мир и права человека.

В мае волонтеры различных общественных инициатив, занимающиеся защитой интересов призывников, обратили внимание на то, что российские призывники стали в разы активнее интересоваться альтернативой гражданской службой (АГС) в качестве замены срочной армейской. Сообщалось, что в некоторых случаях выбор молодых людей призывные комиссии воспринимали подпадающими под состав новой статьи КоАП и УК о дискредитации ВС РФ и обращались в полицию.