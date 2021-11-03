Названы крупные города, которые могут уйти под воду к 2030 году

Несколько крупных городов мира могут уйти под воду уже к 2030 году. Их список составила газета India Times. По её данным, первой под угрозой затопления окажется нидерландская столица Амстердам.

Повышение уровня моря из-за глобального потепления рискует скрыть под водой город, известный своей архитектурой, мостами и разнообразной ночной жизнью, пишет издание. Расположенный на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив, иракский порт Басра идёт в списке вторым. К концу десятилетия он рискует частично или полностью оказаться под водой.

Несмотря на систему дамб, под угрозой затопления находится и Новый Орлеан в США. Венеция также погружается в воду на 2 мм в год. Из-за повышения уровня воды в реке Меконг под угрозой затопления находится восточная часть вьетнамского Хошимина. Отмечается, что даже если город уцелеет, жить в нём в дальнейшем будет опасно из-за частых штормов и наводнений. Кроме того, уточняется, что до 2030 года может быть затоплена индийская Калькутта.

Ранее сообщалось, что в США причины гибели 13 человек, скончавшихся во время прохождения над Нью-Йорком шторма «Ида», выясняет полиция города. Об этом сообщил начальник полицейского управления Родни Харрисон. По его словам, «Ида» оказалась одной из самых сложных бурь, с которыми ему пришлось сталкиваться со времён урагана «Сэнди».