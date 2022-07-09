Названы дата и место похорон Синдзо Абэ Похороны Абэ пройдут 12 июля в его родном городе Симоносеки

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Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был застрелен во время своего уличного выступления, пройдут 12 июля в родном городе политика. Об этом сообщается агентство Kyodo.

Похороны состоятся в городе Симоносеки в префектуре Ямагути.

Абэ погиб в пятницу, 8 июля. Покушение было совершено около 11:30 по местному времени (05:30 мск) в городе Нара во время его уличного выступления в рамках предвыборной кампании. Злоумышленник выстрелил в него дважды, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева. Абэ скончался в больнице. Ему было 67 лет.

Стрелком оказался бывший военнослужащий — 41-летний Тэцуя Ямагами. Покушение он устроил с помощью самодельного огнестрельного оружия.

Позднее на допросе Ямагами сообщил, что Абэ был одним из группы людей, кто привёл его семью к сложной финансовой ситуации.