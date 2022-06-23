Названа страна, которая сильнее всего ненавидит Россию Pew Research Center: Польша стала лидером в списке стран, негативно относящихся к России

Фото: Jaap Arriens/XinHua/Global Look press

Исследовательский центр Pew Research Center провел опрос на тему отношения жителей разных стран к России. Согласно полученным результатам, 97% поляков описали свое отношение как «неблагоприятное», а 91% — «очень неблагоприятное». Таким образом, Польша стала лидером в списке стран, негативно относящихся к России. Отчет был опубликован на сайте организации.

Как сообщает исследовательский центр, опрос был проведен между жителями 18 стран: США, Канады, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Испании, Швеции, Великобритании, Израиля, Австралии, Японии, Малайзии, Сингапура и Южной Кореи. Само исследование проводилось с 14 февраля по 11 мая 2022 года, однако большая его часть состоялась после начала проведения спецоперации на территории Украины.

Помимо Польши негативное отношение к России высказало подавляющее большинство жителей Швеции. Согласно результатам опроса, 94% шведов не одобряют политику России, а 80% — «крайне не одобряют».

В обратном конце списка оказалась Малайзия — там неблагоприятно относятся к России лишь 50% жителей, в то время как 47% людей оценили ее положительно.

Ранее директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что Польша на сегодняшний день является ярым инициатором мощного санкционного давления на Россию и отмены контактов с Москвой, поэтому исключать вариант разрыва дипотношений с Варшавой нельзя. Однако если это произойдет, то инициатором будет не Россия.