Названа причина смерти бывшего премьер-министра Украины

Читайте нас в Google Новости

Экс-премьер-министр, первый глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер из-за сердечно-легочной недостаточности, спровоцированной вследствие коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ Украины.

Сегодня ушёл из жизни Евгений Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-лёгочную недостаточность, — говорится в сообщении.

Ранее супруга Евгения Марчука сообщила о его смерти на своей странице в Facebook.

Марчук родился 28 января 1941 года в Кировоградской области. В 1990 году он стал первым замруководителя Комитета государственной безопасности (КГБ) Украинской ССР, а затем возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ). С июня 1995-го по май 1996-го являлся премьер-министром Украины.

В 2018 году экс-президент Украины Пётр Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Он пробыл на этой должности до мая 2019-го.