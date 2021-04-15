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Названа причина отказа Пентагона отправить корабли в Чёрное море

19:51, 15 апреля 2021
Фото: David B. Gleason/wikimedia.org

Пентагон не стал отправлять военные корабли в Чёрное море, поскольку опасается эскалации напряжённости в регионе.

Планировалось, что туда войдут два эсминца, но позже военные решили «воздержаться от отправки, чтобы избежать эскалации ситуации без особой необходимости», сообщила газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Пентагона направлять корабли в Чёрное море пока не позволяет говорить о какой-либо разрядки ситуации вокруг Украины, которая остаётся напряжённой. Он добавил, что к границе России было переброшено множество военных соединений США и НАТО.

Телеведущая Ольга Скабеева намекнула, что США испугались учений российского флота в Чёрном море и поэтому передумали отправлять два своих эсминца.

Как писал NEWS.ru, представитель Шестого флота ВМС США Карл Рейнс, в зону ответственности которого входит Европа, заявил, что американские корабли регулярно присутствуют в Чёрном море.

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