Названа причина отказа Пентагона отправить корабли в Чёрное море

Пентагон не стал отправлять военные корабли в Чёрное море, поскольку опасается эскалации напряжённости в регионе.
Планировалось, что туда войдут два эсминца, но позже военные решили «воздержаться от отправки, чтобы избежать эскалации ситуации без особой необходимости»,
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Пентагона направлять корабли в Чёрное море пока не позволяет говорить о какой-либо разрядки ситуации вокруг Украины, которая остаётся напряжённой. Он добавил, что к границе России было переброшено множество военных соединений США и НАТО.
Телеведущая Ольга Скабеева намекнула, что США испугались учений российского флота в Чёрном море и поэтому передумали отправлять два своих эсминца.
Как писал NEWS.ru, представитель Шестого флота ВМС США Карл Рейнс, в зону ответственности которого входит Европа, заявил, что американские корабли регулярно присутствуют в Чёрном море.