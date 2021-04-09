Пентагон рассказал о присутствии в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/d3de0534-9947-11eb-85a4-96000091f725_660.jpg Фото: YORUK ISIK/Reuters

Американские корабли поддерживают регулярное присутствие в Чёрном море, рассказал официальный представитель Шестого флота ВМС США, в зону ответственности которого входит Европа, Кайл Рейнс.

Так он прокомментировал информацию о проходе кораблей Военно-морских сил Соединённых Штатов через пролив Босфор.

Американские корабли поддерживают регулярное присутствие в Чёрном море и соблюдают конвенцию Монтрё. В рамках проводимой политики мы не обсуждаем будущие операции или графики [движения] кораблей, — сказал он журналистам ТАСС.

Накануне турецкие власти предупредили РФ о проходе боевых кораблей США в Чёрное море в соответствии с конвенцией Монтрё, рассказали в российском посольстве в республике. Они преодолеют пролив Босфор на следующей неделе, с 12 по 18 апреля. В Анкаре считают, что это произойдёт 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая военные суда ВМФ США вернутся.

По данным телеканала CNN, Белый дом, отправляя флот в Чёрное море, хочет послать Кремлю «особый сигнал» и заявить о поддержке Киева. США должны за 14 дней предупредить о намерениях усилить военное присутствие в регионе. Сейчас неясно, приняли ли в Вашингтоне окончательное решение.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. По ней торговые суда всех стран имеют право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время. Режим для боевых кораблей различается для черноморских и нечерноморских государств. Черноморские державы могут проводить через проливы свои корабли любого класса. Этот проход нужно предварительно согласовывать с властями Турции.