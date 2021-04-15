Песков отреагировал на решение США по кораблям в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/995c4790-9dd4-11eb-972a-96000091f725_660.jpg Фото: USNavy/facebook.com

США решили не направлять два своих корабля в Чёрное море, однако данное решение Вашингтона пока не позволяет говорить о какой-либо разрядке в ситуации вокруг Украины. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, ситуация в настоящий момент остаётся напряжённой. По словам чиновника, во время различных учений к границам РФ было переброшено очень много военных соединений и НАТО, и США.

Конечно, в этой ситуации любые дополнительные компоненты военные ведут к очередному витку напряжения. Но пока, конечно, говорить о том, что, скажем так, ненаправление двух кораблей как-то приведёт к разрядке, пока преждевременно, — цитирует Пескова ТАСС.

9 апреля МИД Турции получило официальное уведомление от США о транзите военных кораблей из Средиземного в Чёрное море через территориальные воды восточной страны. Достичь цели корабли должны были 14 и 15 апреля и оставаться там до 4 и 5 мая. Тем не менее теперь это решение отменено.

Как ранее передавал NEWS.ru, телеведущая Ольга Скабеева намекнула на то, что американцы передумали отправлять два своих эсминца в Чёрное море, потому что испугались учений российского флота.