Скабеева намекнула, что США испугались российского флота в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/e5fc2ec0-9d9e-11eb-93a0-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Российская телеведущая Ольга Скабеева намекнула на то, что американцы передумали отправлять два своих эсминца в Чёрное море, потому что испугались учений российского флота.

Она в своём Telegram-канале опубликовала нарезку из заголовков СМИ в следующем порядке: «США отправили в Чёрное море два эсминца», «МИД РФ посоветовал США держать военные корабли подальше от Крыма», «Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море на учения» и последний — «США отменили отправку военных кораблей в Чёрное море, сообщил источник».

Ой, чё деется! — прокомментировала она последние новости (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее NEWS.ru писал, что Турция уведомила Россию, что проход двух военных кораблей США через Босфор в Чёрное море отменён. Об этом сообщили в американском посольстве в Анкаре. «Да, посольство США уведомило наше министерство об этом», — говорится в сообщении турецкой стороны.

Между тем официальный представитель Шестого флота Военно-морских сил США Кайл Рейнс, в зону ответственности которого входит Европа, подчеркнул, что американские корабли поддерживают регулярное присутствие в Чёрном море.