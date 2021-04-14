США отменили проход своих военных кораблей в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/1fd360d8-9d5d-11eb-a7d6-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Проход двух военных кораблей США через Босфор в Чёрное море отменён. Об этом сообщили в американском посольстве в Анкаре.

Да, посольство США уведомило наше министерство об этом, — цитирует заявление представителя посольства РИА Новости.

Ранее стало известно, что США уведомили Турцию, а Анкара, в свою очередь, предупредила Москву о проходе двух боевых кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Там они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.

Между тем официальный представитель Шестого флота Военно-морских сил США Кайл Рейнс, в зону ответственности которого входит Европа, подчеркнул, что американские корабли поддерживают регулярное присутствие в Чёрном море.

В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя отправку военных кораблей в Босфор, отметил, что повышенная активность НАТО в Чёрном море осложняет ситуацию в сфере безопасности в этом регионе, писал NEWS.ru.