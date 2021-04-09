В МИД России оценили планы НАТО направить военные корабли через Босфор

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Повышенная активность Североатлантического альянса осложняет ситуацию в сфере безопасности в Чёрном море. Так проход американских военных кораблей через пролив Босфор прокомментировал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Повышенная натовская активность в Чёрном море — это фактор, который осложняет ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе, — приводит слова замглавы МИД РИА Новости.

Говоря о контактах Москвы и Анкары в связи с проходом судов, Грушко отметил, что между сторонами «есть соответствующие механизмы оповещения».

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что США уведомили Турцию, а Анкара в свою очередь предупредила Москву о проходе двух боевых кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Там они будут находиться с 14--15 апреля до 4--5 мая.

По данным телеканала CNN, Белый дом, отправляя флот в Чёрное море, намерен таким образом послать Кремлю «особый сигнал» и заявить о поддержке Киева.