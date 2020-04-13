Назван срок возобновления путешествий по миру

https://static.news.ru/photo/c9803640-7d99-11ea-b27f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Туристы смогут возобновить путешествия по миру, отменённые из-за пандемии коронавируса, не раньше начала осени текущего года.

Как сообщает Daily Star, это зависит от того, сколько времени понадобится индустрии для восстановления.

Я надеюсь, что снова окажусь в самолёте в сентябре, но создаётся впечатление, что это случится только весной следующего года — пока всё снова сможет полноценно функционировать, — заявил журналист-эксперт Эоган Корри.

При этом он посоветовал не отменять ближайшие поездки самостоятельно, особенно если деньги за них уже были внесены. В случае отмены поездки из-за эпидемии коронавируса деньги туристу должны вернуть. Также претендовать на возмещение средств могут те, кто оформил соответствующий страховой полис.

Как писал NEWS.ru, кабинет министров одобрил правила возврата денежных средств клиентам туристических компаний в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Выплаты предусмотрены из фонда персональной ответственности туроператора. Как следует из постановления, деньги могут быть возвращены по решению кабмина, если иностранное государство ограничило въезд иностранцев в страну.