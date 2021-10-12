Назарбаев может возглавить Совет мудрецов СВМДА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру бывшего президента Нурсултана Назарбаева на должность главы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщил замминистра иностранных дел республики Акан Рахметуллин на заседании министров иностранных дел стран — участниц СВМДА, передаёт РИА Новости.

Сегодня мы утвердим положение о Совете мудрецов. В ходе встречи с нами сегодня утром президент Токаев предложил учредителя СВМДА господина Назарбаева на пост главы Совета мудрецов. Надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру, — сказал Рахметуллин.

Создание форума СВМДА было инициировано Казахстаном в 1992 году. В нём участвуют 27 азиатских государств. Ещё восемь стран и пять международных организаций приглашаются в роли наблюдателей. На площадке обсуждаются региональные проблемы и развитие практического сотрудничества по пяти направлениям: экономическому, военно-политическому, гуманитарному и экологическому, а также в контексте новых вызовов и угроз.

В июне 2019 года страны — участницы саммита СВМДА, прошедшего в Душанбе, выступили за сохранение статус-кво Иерусалима. В принятой декларации представители государств высказались категорически против односторонних действий, которые могут привести к «изменению статус-кво священного города Иерусалим». Израиль отказался поддержать её пункты, касающиеся этого вопроса.