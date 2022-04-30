Наёмник из Бразилии пожаловался на голод и антисанитарию в ВСУ

Фото twitter.com/defenceu

Бразильский наёмник, который отправился на Украину, рассказал, как служат иностранцы. В частности, он пожаловался на очень скудное меню в ВСУ и полное отсутствие гигиены. Кроме того, он отметил, что многие военные больны коронавирусом. Как пишет портал UOL, 42-летний Фабио Жуниор ди Оливейра уже вернулся в Бразилию.

Он принимал душ только два раза в неделю, когда приезжал грузовик с душевыми. Еда не отвечала потребностям. У них даже не было склада для амуниции. Амуниция хранилась в яме, прикрытая ветками, — пишет портал.

Кроме того, наёмник поделился информацией о случае самоубийства военного, который приехал на Украину из Польши 16 апреля. По словам бразильца, поляку ничто не могло помешать, потому что надзора за ними практически не было, а контроль за вооружением иностранцев не осуществлялся.

В автобусе помимо бразильца было ещё 60 наёмников, их привезли на тренировочную базу. Ди Оливейра пожаловался, что ему даже не выдали подходящий по размеру бронежилет.

Сегодня днём стало известно, что на Украине был убит наёмник из Дании. Его семья опознала тело и попросила журналистов не публиковать фотографии и личную информацию погибшего. Датчанину было 25 лет, он прибыл на Украину в марте и принимал участие в боевых действиях на её стороне в составе группы из 8 солдат. Отмечается, что боец погиб в Николаеве на этой неделе, попав под артиллерийский обстрел.