13 апреля 2026 в 13:01

«Натовский общак»: американист ответил, чего Западу ждать от Трампа

Американист Блохин: США больше не будут платить НАТО за сдерживание России

Дональд Трамп
Соединенные Штаты больше не будут выделять средства европейским странам — членам НАТО, чтобы они сдерживали Россию, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, новый курс Вашингтона и главы Белого дома Дональда Трампа в частности будет заключаться в принуждении союзников из ЕС самостоятельно финансировать оборонную политику против Москвы.

Хотят страны НАТО сдерживать Россию, пусть делают это. Но американцы из своего кармана платить больше не будут. Трамп заставит европейцев, условно говоря, сбрасывать средства в натовский общак. Следовательно, если государства Альянса хотят, пусть тратят деньги на сдерживание России. Но при этом, чтобы американский ВПК не страдал, — сказал Блохин.

Ранее Трамп в очередной раз раскритиковал финансовую политику Североатлантического альянса. По его словам, американские налогоплательщики вложили в НАТО триллионы долларов, чтобы помочь Европе защититься от России.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два вида птиц прилетели в Москву после зимнего сезона
Политолог объяснил, как изменится политика Венгрии после поражения Орбана
Экс-футболист рассказал, что нужно сделать «Зениту» для чемпионства в РПЛ
«Судья не разобрался»: экс-игрок «Зенита» об удалении Педро
Ведущий-педофил вернулся в тюрьму
В Дагестане спасли попавших под лавину женщину с ребенком
ВСУ атаковали машину медиков в российском регионе
Финны-отморозки, убийство супругов, 2000 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля
Стало известно, в каком случае вырастут мировые цены на газ
«Будем делать все»: Захарова о возвращении 17-летней россиянки из Мехико
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон «исчезнет» на месяц
Глава бюро RT в Ливане объяснил, почему выбрал работу в издании
На Украине обнаружили опасные посевы
Более 600 человек пострадали из-за вспышки кишечной инфекции в Муроме
Стармер: Великобритания не присоединится к блокаде Ормузского пролива
В Кремле напомнили о важной роли России в поставках энергоресурсов
Стало известно, сколько дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Стало известно, почему США пожалели о выделяемых годами средствах для НАТО
Психолог назвал причины синдрома отложенной жизни
Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
