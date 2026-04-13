«Натовский общак»: американист ответил, чего Западу ждать от Трампа

Соединенные Штаты больше не будут выделять средства европейским странам — членам НАТО, чтобы они сдерживали Россию, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, новый курс Вашингтона и главы Белого дома Дональда Трампа в частности будет заключаться в принуждении союзников из ЕС самостоятельно финансировать оборонную политику против Москвы.

Хотят страны НАТО сдерживать Россию, пусть делают это. Но американцы из своего кармана платить больше не будут. Трамп заставит европейцев, условно говоря, сбрасывать средства в натовский общак. Следовательно, если государства Альянса хотят, пусть тратят деньги на сдерживание России. Но при этом, чтобы американский ВПК не страдал, — сказал Блохин.

Ранее Трамп в очередной раз раскритиковал финансовую политику Североатлантического альянса. По его словам, американские налогоплательщики вложили в НАТО триллионы долларов, чтобы помочь Европе защититься от России.