НАТО призывает к «сильной международной реакции» на инцидент с Навальным

https://static.news.ru/photo/baae6ae0-fc1c-11ea-b607-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным нарушением международного права. Представитель Альянса также призвал к «сильной международной реакции» на произошедшее во время выступления по видеосвязи на ежегодном форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.

Это было нападение не на одного человека, а на фундаментальные демократические права, это также серьёзное нарушение международного права <...> Поэтому требуется сильная международная реакция, — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг вновь обратился к Москве с просьбой полностью и прозрачно расследовать инцидент с Навальным.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила.

Ранее NEWS.ru сообщал, что омские медики не располагают одеждой оппозиционера Алексея Навального, которого 20 августа 2020 года экстренно доставили в реанимацию одной из горбольниц скорой помощи. Два дня спустя его увезли в ФРГ.