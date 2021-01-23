НАТО поддержал переговоры о продлении ДСНВ между РФ и США

https://static.news.ru/photo/0f96ec2e-5cb4-11eb-bbf7-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization /flickr.com

Страны — участницы НАТО выражают поддержку США и России в их намерении продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на ближайшие пять лет. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Все страны — члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас, мы не должны допустить распада ДСНВ. Однако его продление — это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, который должен покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности Китай, — приводит слова Столтенберга ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что позиция властей РФ по условиям продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на последующие пять лет, озвученная Министерством иностранных дел РФ 20 января, не менялась после заявлений нового президента США о готовности к переговорам.

Договор о СНВ-3 (он же ДСНВ) был подписан в 2010 году между Россией и США. Тогда был согласован план по сокращению стратегических наступательных вооружений до ключевых значений. Если договор не будет продлён, тогда его действие прекратится 5 февраля 2021 года. СНВ-3 может быть вновь заключён на срок до пяти лет в случае взаимного согласия сторон.

Предшественник Байдена Дональд Трамп приостановил вопрос о продлении договора, Вашингтон не устроили текущие условия. Штаты хотели, чтобы в СНВ-3 был включён Китай, но Пекин отказался от этого.