НАТО допустила размещение дополнительных сил около Швеции В НАТО допустили размещение дополнительных сил вокруг Швеции ещё до её вступления в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс может направить к Швеции дополнительные силы до того момента, как страна вступит в военный блок. По его словам, при надобности они разместятся вокруг Швеции, сообщает телеканал SVT.

Столтенберг отметил, что в НАТО готовы обеспечить безопасность Швеции в переходном периоде.

[Швеция] «будет находиться в переходном периоде с того момента, как подаст заявку и до тех пор, пока не станет членом» [НАТО] — пояснил генсек Альянса.

Он добавил, что увеличить присутствие войск НАТО можно за счёт размещения военных на побережье Балтийского моря и на прилегающих к Швеции территориях. Решение в любом случае будет согласовано со Стокгольмом, уточнил Столтенберг.