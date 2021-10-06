NASA анонсировало полёт российского космонавта на своём шаттле

Американское космическое агентство NASA рассчитывает, что российский космонавт полетит на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon уже в ближайшее время. Об этом сообщил представитель агентства. Он добавил, что идут уточнения полёта.

По словам представителя американской космической миссии, осенью 2022 года россиянин будет включён в состав миссии Crew-5. О дальнейших аспектах экспедиции на данный момент не сообщается .

Ранее уточнялось, что потенциальный космический турист предпочёл для полёта российский корабль «Союз», а не созданный Илоном Маском Crew Dragon. Такой выбор он сделал из-за недостаточного налёта Crew Dragon. Об этом рассказал глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко.

На данный момент в космос на кораблях «Союз» летали восемь туристов, один из них дважды. Следующий полёт запланирован на декабрь.