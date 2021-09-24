Космический турист выбрал «Союз» вместо корабля Илона Маска

Потенциальный космический турист предпочёл для полёта российский корабль «Союз», а не созданный Илоном Маском Crew Dragon. Такой выбор он сделал из-за недостаточного налёта Crew Dragon. Об этом рассказал глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко, передаёт РИА Новости.

Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведём переговоры, — у него позиция: он хочет лететь только на «Союзе». Буквально на прошлой неделе с ним разговаривали. Да, он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, но считает, что у него статистика безопасных полетов пока недостаточно большая, — сообщил Костенко.

На данный момент в космос на кораблях «Союз» летали восемь туристов, один из них дважды. Следующий полёт запланирован на декабрь.

Стоимость полёта на «Союзе» — около $50 млн. Костенко добавил , что первый турист, который выйдет в открытый космос, заплатит на несколько миллионов долларов больше.

Ранее стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил список лауреатов премии имени Гагарина в области космической деятельности. Среди них создатели орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-Р».