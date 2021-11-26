«Народ, проснись»: протестующие перекрыли улицы Еревана

Представители инициативной группы освободительного движения перекрыли улицы Еревана. Как сообщает Yerevan Today, таким образом протестующие выражают несогласие с подписанием документа о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, который, по их мнению, будет подписан на предстоящей в Сочи встрече лидеров России, Азербайджана и Армении.

Это мирная протестная акция. Мы выражаем наше несогласие с антиармянской программой Никола Пашиняна. Мы против азербайджанских военнослужащих на суверенной территории Армении. Вот таким образом, закрыты дороги Гориса, наши соотечественники изолированы и не могут свободно передвигаться, — заявили члены группы.

Они вышли на улицы армянской столицы с призывом «выйти из спячки» и присоединиться к движению протестующих против действий властей.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста на площади Республики в Ереване потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна не проводить онлайн-трансляцию, а выйти к ним. По словам лидера партии «Зартонк» Ара Зограбян, митинги преследуют цель не допустить начала процесса демаркации и делимитации границы в ущерб армянским интересам, предоставления какого-либо коридора Азербайджану, а также заставить власть обеспечить передовую всем необходимым.

26 ноября в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Отмечается, что встреча приурочена к годовщине подписания трёхстороннего заявления о прекращении огня и военных действий в зоне карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.