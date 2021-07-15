Напавшие на президента Гаити участвовали в программах обучения США

Вооружённые силы США готовили в своё время часть военнослужащих Колумбии, которые оказались причастными к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Кен Хоффман. Его слова приводит ТАСС.

Небольшое число колумбийских граждан, задержанных в рамках нынешнего расследования, принимало участие в прошлых американских программах обучения, находясь на действительной военной службе в Вооружённых силах Колумбии, — отметил Хоффман.

Он добавил, что в США продолжают изучать все обстоятельства случившегося. Хоффман не сказал, сколько именно колумбийцев из числа участников нападения на Моиза были подготовлены американскими специалистами.

Напомним, убийство произошло в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Предполагаемыми исполнителями убийства Моиза являются отставные колумбийские военные.

По предварительной информации, полицейские задержали 17 подозреваемых, среди которых есть два американца гаитянского происхождения. Они сообщили, что целью наёмников был арест Моиза по ордеру судьи. Задача убить президента не стояла.

Один из задержанных также признался, что наёмники прибыли в Гаити три месяца назад. В автомобилях подозреваемых были найдены огнестрельное оружие, деньги, сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме Моиза, а также чековая книжка его супруги.