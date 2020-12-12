«Наложили в штаны»: Трамп объяснил решение Верховного суда по выборам

https://static.news.ru/photo/23c056e2-3da9-11eb-b150-fa163e074e61_660.jpg Фото: shealah_craighead/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает, что члены Верховного суда отклонили иск штата Техас о непризнании победы демократа Джо Байдена на выборах в четырёх штатах, так как «наложили в штаны».

В своём Twitter Трамп отметил , что решение Верховного суда о том, что он не может рассматривать иск Техаса из-за якобы недостаточной юридической обоснованности, является абсурдным и противоречит Конституции США.

...They just âchickened outâ and didnât want to rule on the merits of the case. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Они просто «наложили в штаны» и не захотели выносить решение по существу. Это очень плохо для нашей страны, — написал Трамп.

Как сообщал NEWS.ru, после решения Верховного суда США об отклонении иска генпрокурора штата Техас о непризнании итогов выборов президента в четырёх штатах, представляющих сразу 60 выборщиков, глава техасских республиканцев Аллен Уэст предложил создать «Союз штатов», которые верны американской Конституции.

Это предложение уже наделало много шума как в США, так и в других странах. Политологи расценили его едва ли не как призыв Техаса к признанию его автономии или попытку отделиться от федерального центра, объединив в единый центр другие «непокорные» демократам штаты.

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что в нынешних обстоятельствах Верховный суд не мог принять иного решения, так как демократическая администрация потом сделала бы из его членов «политический фарш», а им и их семьям всё-таки ещё жить в США.