Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Как
Отмечается, что у девяти работников пекинского рынка, контактировавших с рыбной продукцией, коронавирус не выявлен, однако все они помещены на карантин.
Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения болезни стал продуктовый рынок города Ухань. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Им оказался коронавирус нового типа. Предполагается, что он благодаря мутациям передался от животных человеку.
Исследование возбудителя продолжаются до сих пор. Так, учёным уже удалось установить, что вирус может сохраняться на пластиковых и стальных поверхностях до 72 часов. Учёные также
Как писал NEWS.ru, ранее специалисты из Гонконга установили, что собаки могут заражаться коронавирусом. Медики нашли антитела на COVID-19 у двух собак, чьи хозяева заразились коронавирусом.
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