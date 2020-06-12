Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

https://static.news.ru/photo/d7f9e50e-ace2-11ea-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Cheng/Xinhua/Global Look Press

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, COVID-19 был обнаружен на разделочной доске для рыбы, которая поступила с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь. Ранее там уже был выявлен очаг распространения коронавируса.

Отмечается, что у девяти работников пекинского рынка, контактировавших с рыбной продукцией, коронавирус не выявлен, однако все они помещены на карантин.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения болезни стал продуктовый рынок города Ухань. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Им оказался коронавирус нового типа. Предполагается, что он благодаря мутациям передался от животных человеку.

Исследование возбудителя продолжаются до сих пор. Так, учёным уже удалось установить, что вирус может сохраняться на пластиковых и стальных поверхностях до 72 часов. Учёные также предполагают , что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты из Гонконга установили, что собаки могут заражаться коронавирусом. Медики нашли антитела на COVID-19 у двух собак, чьи хозяева заразились коронавирусом.