Участники штурма Капитолия использовали для координации действий TikTok

Участники штурма Капитолия США 6 января в преддверии этих событий использовали для координации своих действий приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance. Об этом сообщает газета Politico.

Власти США полагают, что участники штурма с помощью этого приложения нaбирали сторонников, в том числе призывая их брать с собой в Вaшингтон оружие в день митингов. Кроме того, в приложении дeлились тактическими указаниями, отмечает издание.

В свою очередь, в самой китайской компании заявили, что TikTok активно работает над тем, чтобы не допускать распространения подобных призывов в этой социальной сети.

На платформе TikTok абсолютно нет места насильственному экстремизму или высказываниям, разжигающим ненависть, мы активно работаем над тем, чтобы удалять любой подобный контент и блокировать пользователей, которые нарушают правила пользования, — говорится в сообщении.