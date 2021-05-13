Первый действующий военнослужащий задержан по делу о захвате Капитолия

https://static.news.ru/photo/7c1e3f64-131c-11eb-bc8c-fa163e074e61_660.jpg Капитолий Фото: ru.wikipedia.org/United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J. - United_States_Capitol_-_west_front.jpg, Общественное достояние,

По делу о захвате Капитолия США задержан первый военнослужащий на действительной службе. Это произошло через четыре месяца после произошедших событий, сообщает Министерство юстиции страны.

Задержанный — майор Кристофер Уорнагирис, ему 40 лет. Задержание произошло в Виргинии. Майору предъявлены федеральные обвинения в нападении на стражей порядка и воспрепятствовании правоохранительным органам.

По данным Минюста, Уорнагирис проник в задние Капитолия, растолкав полицейских на своём пути и силой удерживая открытые двери здания.

Инцидент произошёл 6 января. Толпа сторонников действующего на тот момент президента США Дональда Трампа разгромила американский Капитолий и временно помешала утверждению выборов главы государства, на которых победил оппонент Трампа Джо Байден.

В связи с этим Трампу был объявлен импичмент в палате представителей, однако в сенате президента оправдали.