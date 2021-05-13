Первый действующий военнослужащий задержан по делу о захвате Капитолия

По делу о захвате Капитолия США задержан первый военнослужащий на действительной службе. Это произошло через четыре месяца после произошедших событий, сообщает Министерство юстиции страны.
Задержанный — майор Кристофер Уорнагирис, ему 40 лет. Задержание
По данным Минюста, Уорнагирис проник в задние Капитолия, растолкав полицейских на своём пути и силой удерживая открытые двери здания.
Инцидент произошёл 6 января. Толпа сторонников действующего на тот момент президента США Дональда Трампа разгромила американский Капитолий и временно помешала утверждению выборов главы государства, на которых победил оппонент Трампа Джо Байден.
В связи с этим Трампу был объявлен импичмент в палате представителей, однако в сенате президента оправдали.