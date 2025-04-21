На Западе усомнились в ресурсах Украины для интересов США El Mundo: наличие редкоземельных металлов на Украине не подтверждено

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Дональд Трамп

Никто не знает, обладает ли Киев ресурсами, на которые рассчитывают США, сообщает El Mundo со ссылкой на бывшего члена команды Госдепа Соединенных Штатов по восстановлению Украины Тайсона Баркера. Сведения, которыми руководствуется американский лидер Дональд Трамп, устарели, интереса к подобной инициативе не проявила ни одна крупная компания из-за отсутствия минимальной коммерческой выгоды.

На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире, — сказал Баркер.

Ранее Трамп заявил, что США и Украина подпишут соглашение по украинским полезным ископаемым 24 апреля. Это будет сделано в случае соблюдения Киевом обозначенных условий.

Украинский политолог Константин Бондаренко отметил, что соглашение с США по редкоземельным металлам ставит под угрозу суверенитет Украины. По его словам, документ «противоречит конституции» страны. Бондаренко предположил, что власти страны «не имеют выбора» в этом вопросе. Руководство государства будет вынуждено подписать документ, считает он.