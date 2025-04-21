Украинский политолог озвучил последствия ресурсной сделки с США Политолог Бондаренко заявил, что сделка с США сделает из Украины колонию

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Соглашение с США по редкоземельным металлам ставит под угрозу суверенитет Украины, заявил украинский политолог Константин Бондаренко каналу UkrLife. По его словам, документ «противоречит конституции» страны.

Этот документ превращает Украину в колонию на неопределенный срок. Гарантий безопасности для Киева в нем нет, — подчеркнул политолог.

При этом Бондаренко предположил, что власти страны «не имеют выбора» в этом вопросе. Руководство государства будет вынуждено подписать документ, считает он.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. По ее словам, украинские власти надеются, что документ будет «выгоден обоим народам».

Тем временем президент США Дональд Трамп информировал, что США и Украина подпишут соглашение по украинским полезным ископаемым 24 апреля. Это будет сделано в случае соблюдения Киевом обозначенных условий.

При этом президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов выразил мнение, что заключение Киевом и Вашингтоном меморандума о полезных ископаемых еще не означает скорого подписания сделки по украинским ресурсам. Украина понимает, что рискует не получить никакой выгоды от соглашения, пояснил он.