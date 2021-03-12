На встрече СБ ООН по Крыму выступил человек, отбывший срок в России

https://static.news.ru/photo/d2822f38-8364-11eb-93f3-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick Gruban/flickr.com

Нариман Мемедеминов, ранее приговорённый в России к 2,5 года колонии-поселения за призывы к участию в деятельности запрещённой террористической организации, выступил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по теме Крыма.

Ведущий мероприятия представил Мемедеминова как гражданского журналиста, сообщает РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что докладчики, приглашённые организаторами, не имеют отношения к Крыму и не посещали полуостров с момента вхождения его в состав России.

Господин Мемедеминов, которого приговорили за поддержку террористической организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России и во множестве стран, в том числе тех, которые являются соорганизаторами сегодняшнего мероприятия, с трудом может считаться непредвзятым и достоверным очевидцем сегодняшних реалий в Крыму, — сказал дипломат.

По мнению Полянского, некоторые докладчики — это «люди, которые нарушали закон и связаны с международными террористами».

Мемедеминов был приговорён к тюремному заключению за размещение в Сети в период с июня 2013-го по март 2014 года видеозаписей, которые следствие и суд посчитали призывом к участию в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (признанная террористической и запрещённая на территории РФ организация). Уголовное дело в отношении него возбуждали по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина приняла «Стратегию по деоккупации Крыма и Севастополя». По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, таким образом Киев подаёт сигнал о намерении не просто просить мир помочь вернуть полуостров, но и прилагать собственные усилия.

В Крыму назвали план попыткой «привлечь хоть толику внимания» США. В республике подчеркнули, что Крым всегда будет российским, а план Киева неизбежно ожидает провал.