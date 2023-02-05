На Украину отправлен первый танк Leopard 2 Глава Минобороны Канады Ананд: первый танк Leopard 2 отправлен на Украину

Фото: David Smith / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила на своей странице в Twitter, что страна отправила на помощь Украине первый танк Leopard 2. Она в очередной раз подтвердила приверженность страны оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

Боевые танки идут на помощь Украине. Первый канадский Leopard 2 уже в пути. Канада поддерживает Украину непоколебимо, — написала Ананд.

Подписчики главы оборонного ведомства Канады раскритиковали власти за ограниченные поставки наступательной техники Киеву. Некоторые отметили, что данный шаг не способствует мирному урегулированию ситуации в регионе и мире в целом.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что США передают Украине дальнобойные снаряды GLSDB, чтобы военнослужащие страны смогли отвоевать территории. Видеозапись выступления представителя Минобороны США была опубликована на YouTube-канале Face the Nation. Райдер уточнил, что планы по ударам разрабатывает украинское руководство. Он отметил, что поставляемое Киеву вооружение позволит ВСУ работать более эффективно на поле боя.