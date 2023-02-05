В США назвали цели передачи Киеву дальнобойных снарядов GLSDB Пресс-секретарь Пентагона Райдер: снаряды GLSDB позволят Украине отвоевывать территории

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США передают Украине дальнобойные снаряды GLSDB, чтобы военнослужащие страны смогли отвоевать территории. Видеозапись выступления представителя минобороны США была опубликована на YouTube-канале Face the Nation. Райдер уточнил, что планы по ударам разрабатывает украинское руководство.

Мы передаем Украине GLSDB бомбы, которые позволят Украине стрелять на более дальние расстояния и отвоевывать территории, — сказал Райдер.

Он отметил, что поставляемое Киеву вооружение позволит ВСУ работать более эффективно на поле боя.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале ранее заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают значительный военный контингент в районе города Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, военнослужащие Украины «прощупывают оборону две последние ночи, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении».

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области. Уточняется, что всего на Купянском направлении потери в рядах украинских военнослужащих составили более 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины и три автомобиля.