Российские войска выгнали ВСУ с окраин Двуречного под Харьковом Минобороны: войска России выбили ВСУ с западных окраин поселка Двуречное Харьковской области

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Военнослужащие на бронетранспортёре МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в месте расположения ВС РФ в южном секторе СВО

Российские военнослужащие выбили бойцов вооруженных сил Украины с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области, следует из сводки Минобороны РФ. Уточняется, что всего на Купянском направлении потери в рядах украинских военнослужащих составили более 30 человек.

На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области, — сообщили в военном ведомстве.

Военкор Андрей Коц ранее заявлял, что Украина готовит войска к наступлению по трем направлениям. По его словам, ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь на две части Донецкую Народную Республику, а также выйти к Крыму. Военкор указал на мощные оборонительные рубежи, которые возвели российские военные на этом участке линии боевого соприкосновения. По его мнению, для отражения наступления у России там «людей хватает».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные впервые в ходе военной операции уничтожили норвежский ЗРК NASAMS в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. В ведомстве добавили, что в том же районе была уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У».