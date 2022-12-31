Военкор назвал три направления готовящегося наступления ВСУ Военкор Коц: в Киеве планируют рассечь ДНР на две части

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украина готовит войска к наступлению по трем направлениям, заявил URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. По его словам, ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь на две части Донецкую Народную Республику, а также выйти к Крыму.

Они готовятся к неким наступательным операциям. У них сейчас есть на выбор условно три варианта, где им логичнее наступать, учитывая планы, которые они озвучивали ранее. Первое — это рубеж Кременная — Сватово, — рассказал Коц.

Военкор указал на мощные оборонительные рубежи, которые возвели российские военные на этом участке линии боевого соприкосновения. По его мнению, для отражения наступления у России там «людей хватает».

Вторым участком для наступления ВСУ Коц считает Угледарское направление. Он назвал перспективы возможного успеха украинских войск.

Наступая с Угледара, противник сможет выйти на Волноваху и перерезать трассу Мариуполь — Донецк. И, соответственно, дальше рассечет республику на две части, — пояснил военкор.

По его мнению, самым ожидаемым для украинского наступления является Запорожское направление. В случае успеха ВСУ могут выйти к Крыму, добавил он.

Насколько я знаю, там с нашей стороны оборудовано несколько линий обороны. Насыщают их подготовленными военными. Главная цель — это Бердянск и Мелитополь, — отметил Коц.

При этом он указал, что наступление идёт и с российской стороны. Оно началось после того, как в полях Донбасса подмерзла грязь, заключил военкор.

Ранее военкор Дмитрий Стешин предположил, что СВО на Украине завершится к осени 2023 года. По его мнению, окончание спецоперации будет военно-политическим. В завершающей стадии СВО все русскоязычные области должны перейти под контроль России, добавил он.