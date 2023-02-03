Российские военные впервые в ходе СВО уничтожили норвежский ЗРК Минобороны заявило об уничтожении норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS в ДНР

Российские военные впервые в ходе спецоперации уничтожили норвежский ЗРК NASAMS в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. О поставках данного вида вооружения Киеву стало известно осенью. В ведомстве добавили, что в том же районе была уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У».

В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и зенитный ракетный комплекс NASAMS, — указано в сообщении МО.

7 ноября 2022 года глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Apside. По его словам, поступившее в распоряжение ВСУ оружие обеспечит безопасность воздушного пространства Украины. Резников поблагодарил Норвегию, Испанию и США за поставки.

3 февраля 2023 года артиллеристы ВС России уничтожили в Херсонской области украинскую самоходную гаубицу «Акация» вместе с экипажем. ВСУ потеряли убитыми и ранеными четыре человека.

Также сообщалось, что российские военные уничтожили в Херсонской области склад с боеприпасами и две гаубицы ВСУ. В результате ударов потери украинской армии в живой силе составили 11 человек убитыми и семеро ранеными.