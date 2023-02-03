Украинскую «Акацию» уничтожили под Херсоном вместе с экипажем

Фото: Министерство обороны РФ

Реактивная система залпового огня «Град»

Артиллеристы ВС России уничтожили в Херсонской области украинскую самоходную гаубицу «Акация» вместе с экипажем, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, ВСУ потеряли убитыми и ранеными четыре человека.

Вчера днем артиллерийским огнем в районе Ингулец (село в Бериславском районе Херсонской области) уничтожена гаубица «Акация» с боекомплектом, потери — три погибших военных ВСУ, один получил ранения, — сказал собеседник агентства.

Самоходная гаубица «Акация» калибра 152 мм является советской разработкой. Она предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронетехники, а также живой силы. Различные ее модификации состоят на вооружении армий России, Белоруссии, Украины, Сирии и ряда других стран.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Херсонской области склад с боеприпасами и две гаубицы ВСУ. В результате ударов потери украинской армии в живой силе составили 11 человек убитыми и семеро ранеными.