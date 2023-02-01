ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Там же, по данным агентства, в результате удара погибли шесть украинских военнослужащих. Кроме того, неподалеку от населенного пункта Камышаны были убиты двое бойцов ВСУ и уничтожена гаубица Д-30.

Вчера артиллерийским огнем уничтожен склад с боеприпасами в районе Антоновки, также уничтожена одна единица автомобильной техники, потери составили шесть погибших военных ВСУ, пять получили ранения различной степени тяжести. Также вчера артиллерийским огнем в Камышанах уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери — двое погибших военных ВСУ, двое получили ранения, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в районе села Музыковка была разбита гаубица «МСТА-Б» с боекомплектом. При нанесении удара погибли трое украинских военных, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Ранее пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что российские войска пресекли попытку ВСУ пересечь реку Днепр в районе Херсона. Он подчеркнул, что старания украинских войск не увенчались успехом. Как сказал Василенко, украинские бойцы пытались закрепиться на левом берегу реки.