Комбат «Востока» Ходаковский: ВСУ стягивают силы под Угледар

Фото: Ximena Borrazas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают значительный военный контингент в районе города Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, военнослужащие Украины «прощупывают оборону две последние ночи, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении».

На условно Угледарском направлении противник прощупывает оборону двое последних ночей, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении. Сегодня замечена переброска значительных сил противника со стороны Димитрова предположительно в сторону Угледара, — написал Ходаковский.

Военный уточнил, что, согласно данным разведки, перебрасываемые Киевом силы способны существенно повлиять на ситуацию на участке фронта. Он отметил, что войска приведены в состояние максимальной боевой готовности.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области. Уточняется, что всего на Купянском направлении потери в рядах украинских военнослужащих составили более 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины и три автомобиля.